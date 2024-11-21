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20:19, 21 ноября 2024Мир

Путин заявил о глобальном характере конфликта на Украине

Путин: после удара ракетами Запада вглубь РФ конфликт на Украине стал глобальным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

«С этого момента, как уже неоднократно Россия подчеркивала, ранее спровоцированный коллективным Западом украинский конфликт приобрел элементы уже глобального характера после атак нашей территории дальнобойными западными ракетами», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории России западным дальнобойным оружием. По его словам, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.

Также президент России указал на то, что США толкают мир к глобальному конфликту из-за своего решения разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

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