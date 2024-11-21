Путин заявил об угрозе глобального конфликта из-за действий США

Путин: США толкают мир к глобальному конфликту

США толкают мир к глобальному конфликту из-за своего разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

В частности, он подчеркнул, что США занимаются размещением своих ракетных систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, подобная стратегия приводит к нарушению существующего миропорядка.

«Не Россия, а США разрушили систему международной безопасности (...) И [именно Соединенные Штаты] продолжая цепляться за свою гегемонию, толкают мир к глобальному конфликту», — добавил российский лидер.

Кроме того, Путин заявил, что из-за действий стран Запада конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Он также подчеркнул, что ВСУ ударили по территории России западным дальнобойным оружием — 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS, затем, 21 ноября, была совершена атака системой Storm Shadow.