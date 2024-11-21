Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 21 ноября 2024Россия

Военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

Блогер Подоляка рассказал о первой атаке по Украине баллистической ракетой РС-26
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Россия могла совершить первую атаку по Украине баллистической ракетой РС-26. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка, его заявление опубликовано в Telegram-канале «Мир сегодня с "Юрий Подоляка"». По словам военкора, удар предположительно был нанесен по одному из промышленных предприятий в Днепропетровской области. Подоляка рассказал, что согласно цитируемым им украинским СМИ, ракету могли запустить с полигона «Капустин Яр».

Сообщение о возможном ударе по Днепропетровской области баллистической ракетой со ссылкой на сообщение украинских войск противовоздушной обороны также опубликовал Telegram-канал «Два майора», издание показало видео с возможным попаданием ракеты по предприятию. По информации канала, целью удара могла быть украинская авиабаза.

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

В свою очередь, Кремль не подтверждает, но и не опровергает факт удара по Украине ракетой РС-26. «Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

19 ноября Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины. Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами, для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы. Минобороны России уже подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области, всего было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническое здание.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назван главный козырь Зеленского в переговорах с Трампом. Какие у него планы на российские природные ресурсы?

      Раскрыты подробности о стрелявшем в охотников на бобров россиянине

      Российские силовики получат замену пистолету Макарова

      В ООН назвали применение ВСУ противопехотных мин из США нарушением гуманитарного права

      В НАТО заявили о помощи Киеву ради своих интересов

      40-летняя женщина пережила семь остановок сердца за сутки

      Такер Карлсон назвал США фашистским государством

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности Украины выйти на границы 1991 года

      Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в кино

      Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше