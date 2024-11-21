Военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

Блогер Подоляка рассказал о первой атаке по Украине баллистической ракетой РС-26

Россия могла совершить первую атаку по Украине баллистической ракетой РС-26. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка, его заявление опубликовано в Telegram-канале «Мир сегодня с "Юрий Подоляка"». По словам военкора, удар предположительно был нанесен по одному из промышленных предприятий в Днепропетровской области. Подоляка рассказал, что согласно цитируемым им украинским СМИ, ракету могли запустить с полигона «Капустин Яр».

Сообщение о возможном ударе по Днепропетровской области баллистической ракетой со ссылкой на сообщение украинских войск противовоздушной обороны также опубликовал Telegram-канал «Два майора», издание показало видео с возможным попаданием ракеты по предприятию. По информации канала, целью удара могла быть украинская авиабаза.

В свою очередь, Кремль не подтверждает, но и не опровергает факт удара по Украине ракетой РС-26. «Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

19 ноября Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины. Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами, для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы. Минобороны России уже подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области, всего было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническое здание.