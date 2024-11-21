Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 21 ноября 2024Бывший СССР

Военный эксперт назвал болезненным для Украины применение российских баллистических ракет

Военный эксперт Дандыкин: удары баллистических ракет РФ болезненны для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Удары российскими баллистическими ракетами будут достаточно болезненны для Украины, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщения о предположительной первой атаке таким оружием по украинской территории.

«О массовом применении не стоит говорить, это очень серьезное оружие. Кстати, о том, что оно у нас есть, но еще не применялось, уже сказано. Не обязательно в ядерном оснащении, просто возможности такого оружия по поражению, кроме радиоактивного заражения и излучения, сравнимы», — считает военный эксперт.

Она может уничтожить столько, сколько уничтожают 10-15 больших бомб

Василий Дандыкинвоенный эксперт

По мнению специалиста, применение этого оружия стало ответом на удары западными ракетами по приграничной российской территории.

«Бить будут по особо уязвимым объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) оставшимся и, может быть, каким-то забетонированным пунктам управления. Когда пошло по Курской области и по Брянщине [удары западным оружием ATACMS и Storm Shadow], конечно же, я ожидал, что придет ответ. Это не будет массовое применение, но это будет очень больно», — добавил он.

Материалы по теме:
«Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow
«Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow
Сегодня
Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?
Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?
Сегодня

21 ноября российские военные Telegram-каналы сообщили о первой атаке по Украине российской баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Военный блогер Юрий Подоляка и канал «Два майора» утверждают, что целью стал объект в Днепропетровской области страны. По предварительной информации украинских СМИ, ракету могли запустить с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию и перенаправил журналистов в Минобороны.

После одобрения западными странами ударов по территории России своим оружием, президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников.

19 ноября Киев ударил по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS, а 20 ноября атаковал британскими Storm Shadow Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      Франция поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху

      Словакия начала расследование законности передачи техники в дар Украине

      44-летняя Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше