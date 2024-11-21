Военный эксперт назвал болезненным для Украины применение российских баллистических ракет

Военный эксперт Дандыкин: удары баллистических ракет РФ болезненны для Украины

Удары российскими баллистическими ракетами будут достаточно болезненны для Украины, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщения о предположительной первой атаке таким оружием по украинской территории.

«О массовом применении не стоит говорить, это очень серьезное оружие. Кстати, о том, что оно у нас есть, но еще не применялось, уже сказано. Не обязательно в ядерном оснащении, просто возможности такого оружия по поражению, кроме радиоактивного заражения и излучения, сравнимы», — считает военный эксперт.

Она может уничтожить столько, сколько уничтожают 10-15 больших бомб Василий Дандыкин военный эксперт

По мнению специалиста, применение этого оружия стало ответом на удары западными ракетами по приграничной российской территории.

«Бить будут по особо уязвимым объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) оставшимся и, может быть, каким-то забетонированным пунктам управления. Когда пошло по Курской области и по Брянщине [удары западным оружием ATACMS и Storm Shadow], конечно же, я ожидал, что придет ответ. Это не будет массовое применение, но это будет очень больно», — добавил он.

21 ноября российские военные Telegram-каналы сообщили о первой атаке по Украине российской баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Военный блогер Юрий Подоляка и канал «Два майора» утверждают, что целью стал объект в Днепропетровской области страны. По предварительной информации украинских СМИ, ракету могли запустить с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию и перенаправил журналистов в Минобороны.

После одобрения западными странами ударов по территории России своим оружием, президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников.

19 ноября Киев ударил по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS, а 20 ноября атаковал британскими Storm Shadow Курскую область.