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10:11, 21 ноября 2024Мир

«Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow

Экс-лидер лейбористов призвал Стармера объяснить удары Storm Shadow вглубь РФ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Бывший лидер правящей в Британии Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Кира Стармера прояснить ситуацию вокруг разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Он призвал найти дипломатическое решение ради общего блага и во избежание войны с ядерной державой.

Политик заявил, что, хотя и осуждает действия России, считает необходимым сделать все возможное, чтобы добиться деэскалации обстановки, «когда мы все ближе и ближе к катастрофе». Вместо поиска дипломатических путей решения конфликта, отмечает Корбин, «наши политические лидеры подливают масла в огонь и рискуют жизнями людей ради политической выгоды». Он также напомнил, что в случае ядерной войны победителей быть не может.

Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. (...) Означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента

Джереми Корбинбывший лидер Лейбористской партии

Сообщалось о первом ударе Storm Shadow вглубь России

Материал появился у агентства Bloomberg. По имеющейся информации, под ударом оказалась Курская область. Между тем, по данным «Русской Весны», атаке подвергся населенный пункт Марьино — по нему выпустили не менее 12 ракет.

Фото: Lewis Joly / AP

The Times со ссылкой на правительственные источники на Даунинг-стрит писала, что администрация президента США Джо Байдена действительно позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. В то же время правительство Великобритании во главе со Стармером отказалось выступить с официальным заявлением.

Реагируя на появившуюся информацию, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что разрешение на использование Storm Shadow — это дальнейшая эскалация напряженности. «Те люди, которые принимают подобные решения, видимо, невнимательно прочитали нашу новую ядерную доктрину», — заметил парламентарий. При этом он убежден, что удары ракетами помешают будущим переговорам и приведут к новым жертвам.

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Лавров понадеялся, что Запад внимательно изучит обновленную ядерную доктрину

Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 выразил надежду, что западные страны внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России. «И не так, как они читают устав ООН, усматривая в нем только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте», — обратил он внимание, комментируя данное Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет.

Президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину 19 ноября. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указал, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами для удара по России, может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.

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