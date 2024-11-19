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16:58, 19 ноября 2024Мир

Лавров выразил надежду на внимательное изучение Западом обновленной ядерной доктрины

Лавров: надеюсь, Запад внимательно изучит обновленную ядерную доктрину России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» выразил надежду, что западные страны внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России. Трансляция доступна на YouTube-канале Министерства иностранных дел.

«Я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая в нем только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», — сказал дипломат в ответ на вопрос о разрешнии, данном США Украине на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В документе сказано, что теперь Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

Кроме того, условиями применения ядерного оружия названы атака России и ее союзников баллистическими ракетами; применение противником оружия массового поражения по России и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ.

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