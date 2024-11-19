Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе с названием «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» содержатся 26 пунктов. В нем указано, что политика России в этой сфере носит оборонительный характер и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников.

﻿Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные ядерная доктрина России

Президент может применить ядерное оружие при угрозе суверенитету и целостности России

В доктрине говорится, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Условиями применения ядерного оружия названы атака России и ее союзников баллистическими ракетами; применение противником оружия массового поражения по России и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, уточняется в доктрине.

Медведев прокомментировал указ Путина словами о третьей мировой войне

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ Путина словами о третьей мировой войне. Он напомнил, что ранее президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием вглубь России, и это, по его словам, может иметь серьезные последствия.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — написал Медведев в Telegram.

Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества Дмитрий Медведев зампредседателя Совета безопасности России

В Кремле объяснили необходимость изменения ядерной доктрины России

1 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал изменение ядерной доктрины страны.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причины такого решения. «Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада», — объяснил он, уточнив, что Запад, в частности, отказывается от диалога и продолжает линию по наступлению на интересы и безопасность России на территории Украины.