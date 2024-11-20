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15:44, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Госдуме ответили на сообщения о разрешении ВСУ применять еще один вид ракет против РФ

Депутат Чепа: удары Storm Shadow затруднят урегулирование украинского конфликта
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Возможное разрешение Украине применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России может привести к новым жертвам, а также усложнить будущие переговоры, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Разрешение на использование Storm Shadow, которые могут запускать с американских истребителей F-16, — это уже дальнейшая эскалация напряженности. И те люди, которые принимают подобные решения, видимо невнимательно прочитали нашу новую ядерную доктрину», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что удары Storm Shadow не помогут в урегулировании конфликта, а только помешают будущим переговорам и приведут к новым людским жертвам.

«На совести таких политиков будут лежать тысячи жертв среди ни в чем не повинных людей», — заключил политик.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.

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