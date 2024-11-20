ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. Жители показали, что происходит в регионе

Bloomberg сообщил о первом ударе ВСУ Storm Shadow вглубь территории РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 20 ноября, нанесли массированный удар британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России после получения соответствующего разрешения от Запада. По имеющейся информации, под ударом оказалась Курская область.

В частности, удар был нанесен по населенному пункту Марьино. По нему выпустили не менее 12 ракет. В сети появились кадры, на которых видны фрагменты западного производства ракет.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на западного чиновника, также сообщило, что ВСУ сегодня впервые ударили по российской территории британскими ракетами Storm Shadow. Согласно сообщению, удар был якобы нанесен «по военным целям на территории России».

Как уточняет Telegram-канал «Военное дело», удар мог быть нанесен по исторической усадьбе князей Барятинских в Курской области, построенной в XIX веке, на территории которой находится объект Управделами президента России санаторий «Марьино».

Также местные жители поделились в соцсетях видеозаписями с места. На одной из них слышны громкие звуки взрывов, затем на горизонте поднимаются клубы черного дыма. После нескольких ударов автор ролика решил уйти с открытой местности в укрытие. На другом видео показаны последствия ударов по Курской области: на втором этаже одного из жилых многоэтажных домов выбило окна.

США разрешили наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России

Сегодня, 20 ноября, стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.

При этом кабмин Великобритании во главе с премьером Киром Стармером отказался выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow против России.

Фото: Lewis Joly / AP

В Госдуме отреагировали на разрешение ВСУ применять Storm Shadow для ударов вглубь России

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал решение Вашингтона разрешить Киеву применять британские дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. По его словам, это может привести к новым жертвам, а также усложнить будущие переговоры.

Разрешение на использование Storm Shadow, которые могут запускать с американских истребителей F-16, — это уже дальнейшая эскалация напряженности Алексей Чепа депутат Госдумы

Также Чепа напомнил об обновленной российской ядерной доктрине.

Алексей Чепа Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В США перечислили уже бившие по Курской области западные бомбы

Американское издание TWZ напомнило, какое оружие украинская сторона уже применяла для ударов по Курской области России. Среди используемых ВСУ бомб есть и западные.

Уточняется, что удары по российскому региону наносились американскими JDAM-ER и SDB, а также французскими AASM-250 Hammer. При этом, по данным издания, французская крылатая ракета SCALP-EG пока применялась только по «российским объектам на Украине».