ВСУ ударили ракетами по усадьбе князей Барятинских под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по усадьбе князей Барятинских в Курской области, построенной в XIX веке. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, сейчас территория объекта оцеплена. Там работают специалисты, которые устанавливают тип ракет. Подробности о повреждениях не уточняются.

Это уже не первый удар по усадьбе Барятинских, на территории которой находится объект Управделами президента России санаторий «Марьино». 11 октября ВСУ обстреляли его из реактивной системы залпового огня HIMARS. Тогда на территории взорвалось не менее четырех боеголовок.

Кроме того, 28 октября под удар попала усадьба Иосифа Викторова, построенная в XIX веке в стиле средневековых рыцарских замков. Здание получило серьезные повреждения: часть его крыши обрушилась, а фасады — выгорели.