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17:44, 11 октября 2024Россия

ВСУ обстреляли из HIMARS объект Управделами президента России

ВСУ обстреляли санаторий Управделами президента России в Курской области

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО HIMARS усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На опубликованной фотографии видно разрушенное здание. По данным канала, на территории взорвались по меньшей мере четыре боеголовки.

На территории имения расположен объект Управделами президента России, а именно — санаторий «Марьино».

11 октября стало известно об окружении около полутора тысяч солдат ВСУ в Курской области. К этому привело активное продвижение российских войск, которые за сутки смогли освободить сразу несколько населенных пунктов. Российские подразделения продолжают вытеснять противника с территории региона, при этом украинские солдаты начали сдаваться в плен.

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      Алан Босиков
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