В отношении обстрелявших усадьбу Барятинских украинских бойцов возбудили уголовное дело

В отношении обстрелявших усадьбу Барятинских бойцов ВСУ возбуждено дело

В отношении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрелу объекта культурного наследия «"Усадьба Барятинских" Марьино, XIX-XX века» в Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти»), по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»), по части 4 статьи 222, части 4 статьи 221.1, части 4 статьи 222.2 («Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой») УК РФ, части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой») и по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). Во время предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS усадьбу князей Барятинских 11 октября.