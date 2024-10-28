В Курской области усадьба Иосифа Викторова получила повреждения из-за ВСУ

В Курской области усадьба Иосифа Викторова получила повреждения из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

Пострадавшая от атаки ВСУ усадьба находится в Кореневском районе Курской области. На опубликованных правительством снимках видно, что здание получило серьезные повреждения, часть его крыши обрушилась, а фасады — выгорели. Внутри усадьбы разбросаны обломки.

Усадьбу построили в конце XIX века в стиле средневековых рыцарских замков. Она называется «Дворец для любимой», так как считается, что ее владелец построил здание в знак любви к девушке из Германии, которая так и не стала его женой.

«Дворец для любимой» — объект культурного наследия. Информацию о разрушениях власти передадут в управление СК по Курской области.

11 октября ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) усадьбу князей Барятинских в Курской области. На территории имения расположен объект Управделами президента России, а именно — санаторий «Марьино».