На Западе сообщили о первом ударе ВСУ по России британскими ракетами

Bloomberg: Украина впервые ударила по России британскими ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по российской территории британскими ракетами Storm Shadow. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

«ВСУ впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям на территории России», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам западного чиновника, удары ракетами Storm Shadow были одобрены из-за якобы нахождения на российской территории военных из КНДР.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Как указали собеседники издания, кабмин Великобритании во главе с премьером Киром Стармером отказался выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow против России, чтобы не давать последней «стратегическое преимущество на поле боя».