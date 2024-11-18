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16:52, 18 ноября 2024Наука и техника

В США перечислили уже бившие по Курской области западные бомбы

TWZ: по Курской области били западными бомбами DAM-ER, SDB и AASM-250
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Navy

Украина использовала «подаренные» западными странами бомбы для нанесения ударов по Курской области. Соответствующее оружие перечисляет американское издание TWZ.

В публикации отмечается, что среди бомбового вооружения американские JDAM-ER и SDB, а также французские AASM-250 Hammer уже применялись «на Украине и в Курске». По данным издания, французская крылатая ракета SCALP-EG и ее британский аналог Storm Shadow пока применялись только по «российским объектам на Украине».

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