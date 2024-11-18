В США перечислили уже бившие по Курской области западные бомбы

TWZ: по Курской области били западными бомбами DAM-ER, SDB и AASM-250

Украина использовала «подаренные» западными странами бомбы для нанесения ударов по Курской области. Соответствующее оружие перечисляет американское издание TWZ.

В публикации отмечается, что среди бомбового вооружения американские JDAM-ER и SDB, а также французские AASM-250 Hammer уже применялись «на Украине и в Курске». По данным издания, французская крылатая ракета SCALP-EG и ее британский аналог Storm Shadow пока применялись только по «российским объектам на Украине».

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине применять баллистические ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Издание издание Le Figaro сообщило, что Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь территории России.