В США перечислили уже бившие по Курской области западные бомбы

Украина использовала «подаренные» западными странами бомбы для нанесения ударов по Курской области. Соответствующее оружие перечисляет американское издание TWZ.
В публикации отмечается, что среди бомбового вооружения американские JDAM-ER и SDB, а также французские AASM-250 Hammer уже применялись «на Украине и в Курске». По данным издания, французская крылатая ракета SCALP-EG и ее британский аналог Storm Shadow пока применялись только по «российским объектам на Украине».
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