В Британии призвали Стармера прояснить ситуацию о «состоянии войны с ядерной державой»

Корбин: Стармеру нужно прояснить ситуацию со Storm Shadow

Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера прояснить ситуацию с ракетами Storm Shadow. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению политика, британский глава правительства должен выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами.

«Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента», — говорится в сообщении. Корбин заявил, что в случае ядерной войны победителей не будет.

Ранее The Times сообщила, что кабмин Великобритании во главе со Стармером отказался выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow против России, чтобы не давать последней «стратегическое преимущество на поле боя».