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13:39, 21 ноября 2024Россия

Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?

Депутат Чепа заявил о смене тактики РФ после ударов Storm Shadow и ATACMS
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тактика России изменилась в зоне боевых действий. Это произошло на фоне украинских ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS по стране, указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Первое — мы их сбиваем. Конечно, есть определенный процент, который будет в случае продолжения атак достигать определенной цели. Мы будем с этим бороться. (...) Нам знакомы все эти ракеты. У нас есть средства борьбы с этими ракетами, и мы их будем поражать», — сказал он.

Естественно, мы поменяем тактику, и мы уже ее поменяли. Мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве. Мы будем предпринимать все политические усилия, чтобы остановить эти атаки вглубь [российской территории]

Алексей Чепадепутат Госдумы

В то же время парламентарий сообщил, что Украине поставили не самые мощные снаряды. «Те многие ракеты, которые были поставлены на Украину, в том числе ATACMS, (...) они уже устаревшие», — добавил Чепа. Он объяснил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США четко отрабатывает свои задачи — утилизирует все старое, размещая заказы на новое.

Фото: Wikimedia

США впервые разрешили украинцам наносить удары ATACMS по России

17 ноября американский президент Джо Байден впервые дал согласие на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, это решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

При этом в команде Байдена рассказали об опасениях принятия данного решения. В частности, там заявили о том, что Москва может подготовить силовой ответ Соединенным Штатам и их союзникам. Незадолго до этого президент России отмечал, что разрешение Вооруженных силам Украины (ВСУ) бить по России может означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

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По территории России уже нанесли первые удары ATACMS и Storm Shadow

После заявления Байдена газета NYT также пояснила, что сначала, скорее всего, ВСУ будут использовать ATACMS против северокорейских войск, якобы помогающих Российской армии защищать Курскую область. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не раскрыл планы военных по дальнейшим действиям.

При этом вскоре, 19 ноября, стало известно, что украинцы впервые применили американские ATACMS для удара по России. Минобороны сообщило, что в Брянской области было зафиксировано шесть таких ракет.

На следующий день украинские военные массированными ударами атаковали Курскую область. Тогда же в районе Марьино было зафиксировано не менее 12 снарядов британских Storm Shadow.

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

Россия готовится ответить на действия Украины. Стало известно о возможной первой ответной атаке по Украине баллистической ракетой РС-26. Как уточнил российский военный блогер Юрий Подоляка, удар, предположительно, был нанесен по предприятию в Днепропетровской области.

Telegram-канал «Два майора» также показал видео с возможным попаданием ракеты по предприятию. По данным источника, целью удара могла быть украинская авиабаза. Кремль пока не подтверждает, но и не опровергает факт удара по украинским объектам ракетой РС-26.

На фоне произошедшего в России уже утвердили и новое содержание ядерной доктрины. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, использование Украиной неядерных ракет может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.

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