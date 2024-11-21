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13:05, 21 ноября 2024Россия

Названа возможная цель удара баллистической ракетой по Украине

«Два майора»: баллистическая ракета ударила по окрестностям авиабазы на Украине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Боевые блоки российской межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно, ударили по окрестностям авиабазы Авиаторское Днепропетровской области Украины. Возможную цель атаки назвал Telegram-канал «Два майора».

По информации авторов поста, Вооруженные силы России запустили ракету из Астраханской области.

Публикация сопровождается кадрами, на которых видно несколько падающих объектов, вероятно, являющихся блоками ракеты. На фоне слышно громкие звуки взрывов и сигнализацию машин. Судя по информации на видео, запись сделана 21 ноября в 5:17 утра по местному времени (6:17 по Москве).

Ранее о запуске баллистической ракеты сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские СМИ, по данным которых речь идет об атаке комплекса РС-26 «Рубеж». Российские власти эту информацию пока не подтвердили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос Минобороны, однако ведомство сообщения об атаке на данный момент не комментировало.

ЖЗЛ
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