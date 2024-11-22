Раскрыт выбор цели для первого удара «Орешником»

«Известия»: ВС РФ ударили «Орешником» по «Южмашу» из-за производства там ракет

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил выбор завода «Южмаш» в качестве цели для удара российской сверхзвуковой ракетой «Орешник». Об этом он рассказал «Известиям».

По его словам, «Южмаш» является предприятием с серьезной материально-технической базой и серьезными наработками. Предположительно, сейчас из цехов завода выходят крылатые ракеты «Нептун» и оперативно-технические ракеты «Гром-2», которые используются для обстрелов территории РФ.

Также Кнутов отметил, что на «Южмаше» имеются подземные цеха, которые практически невозможно разрушить обычными ракетами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о применении Вооруженными силами (ВС) РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». По его словам, удар был нанесен по военно-промышленному объекту в Днепропетровске.