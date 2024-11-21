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23:23, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе прокомментировали поданный пуском «Орешника» сигнал

AP: пуском «Орешника» Россия подала сигнал Западу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Пуском новой ракеты «Орешник» Россия подала сигнал Западу, который следует воспринимать напрямую. Таким образом удар РФ прокомментировал директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилл, его слова приводит агентство Associated Press.

«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: "Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Вы действительно хотите пойти на такой риск?"», — отметил он.

До этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». Глава РФ отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

ЖЗЛ
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