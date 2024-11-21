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22:58, 21 ноября 2024Мир

США обеспокоились из-за применения Россией нового типа вооружения

Пентагон: США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Keystone Press Agency / Global Look Press

США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Так она прокомментировала удар ракетами «Орешник» по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — по «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш). Представитель американского военного ведомства также признала, что США получили соответствующее предупреждение от России незадолго до пуска.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. По словам главы государства, Россия атаковала «Орешником» в ответ на применение Киевом по ее территории оружия американского и британского производства.

ЖЗЛ
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