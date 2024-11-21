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00:32, 22 ноября 2024Россия

В Госдуме предложили Западу понюхать «кулак в гиперзвуковом исполнении»

Белик: РФ дала Западу понюхать, «чем пахнет кулак в гиперзвуковом исполнении»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Дмитрий Медведев / Х

Западу следует пересмотреть концепцию своих военных планов после испытания Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Парламентарий отметил, ударив новым вооружением по военному предприятию в украинском Днепропетровске, Москва дала Западу понюхать, «чем пахнет кулак в гиперзвуковом исполнении». При этом, добавил он, к этому кулаку «прилагаются длинные руки».

«Мы давно поняли, что самые лучшие отношения с западными альянсами — когда они ощущают опасность для себя, а не для своих колониальных войск. В разные исторические эпохи мы с ними жили в мире только после хорошей драки или демонстрации готовности к ней, и сегодняшняя эпоха не исключение», — сказал Белик.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет «Орешник». Он отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев показал видео момента удара «Орешником» по заводу «Южмаш».

ЖЗЛ
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