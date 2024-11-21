В сети распространились сведения, что Россия могла совершить первый удар по Украине баллистической ракетой РС-26. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка, его заявление было опубликовано в Telegram-канале.
Военкор заявляет, что удар мог быть нанесен по одному из промышленных предприятий в Днепропетровской области.
Украинские СМИ только что сообщили, что во время утреннего, на самом деле небольшого, налета на Украину мы впервые применили из района полигона "Капустин Яр" ракету РС-26. Ею якобы был нанесен удар по одному из днепропетровских промышленных предприятий
По словам блогера, изначально данная ракета разрабатывалась как легкая межконтинентальная баллистическая ракета, способная наносить удары на расстояние более 5 500 километров. Однако ракета может лететь и на более короткие дистанции, отметил блогер. Подоляка добавил, что РС-26 имеет те уникальные характеристики, которые могут позволить российским войскам качественно усилить огневое давление на тылы противника.
Сообщение о возможном ударе по Днепропетровской области баллистической ракетой со ссылкой на сообщение украинских войск противовоздушной обороны также опубликовал Telegram-канал «Два майора». В публикации было сказано, что ракету запустили, предположительно, из Астраханской области, и она ударила по окрестностям авиабазы Авиаторское Днепропетровской области.
СМИ сообщили об ударе по заводу в Днепропетровске
По информации Telegram-канала Mash, который ссылается на украинские источники, Вооруженные силы (ВС) России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
«По информации с места, шестью ударами полностью разрушен завод "Южмаш"», — отмечают авторы канала. При этом отмечается, что данный завод использовался в том числе для ремонта американских БМП Bradley и немецких танков Leopard.
К публикации также подкреплено видео попадания ракеты по объекту. По неподтвержденным данным, ракета была оснащена боеголовкой с фугасными боевыми частями массой в несколько тонн.
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о вероятном запуске Россией межконтинентальной ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятном запуске российской стороной такой ракеты, переадресовал его в Минобороны.
«Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать», — заявил представитель Кремля.
В российском оборонном ведомстве информацию на момент написания материала не комментировали.