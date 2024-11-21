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15:04, 21 ноября 2024Россия

Военкор заявил о первом ударе баллистической ракетой по Украине. Какую цель выбрала Россия?

Подоляка заявил о возможной атаке по Украине МБР РС-26
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В сети распространились сведения, что Россия могла совершить первый удар по Украине баллистической ракетой РС-26. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка, его заявление было опубликовано в Telegram-канале.

Военкор заявляет, что удар мог быть нанесен по одному из промышленных предприятий в Днепропетровской области.

Украинские СМИ только что сообщили, что во время утреннего, на самом деле небольшого, налета на Украину мы впервые применили из района полигона "Капустин Яр" ракету РС-26. Ею якобы был нанесен удар по одному из днепропетровских промышленных предприятий

Юрий Подолякавоенный блогер

По словам блогера, изначально данная ракета разрабатывалась как легкая межконтинентальная баллистическая ракета, способная наносить удары на расстояние более 5 500 километров. Однако ракета может лететь и на более короткие дистанции, отметил блогер. Подоляка добавил, что РС-26 имеет те уникальные характеристики, которые могут позволить российским войскам качественно усилить огневое давление на тылы противника.

Сообщение о возможном ударе по Днепропетровской области баллистической ракетой со ссылкой на сообщение украинских войск противовоздушной обороны также опубликовал Telegram-канал «Два майора». В публикации было сказано, что ракету запустили, предположительно, из Астраханской области, и она ударила по окрестностям авиабазы Авиаторское Днепропетровской области.

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

СМИ сообщили об ударе по заводу в Днепропетровске

По информации Telegram-канала Mash, который ссылается на украинские источники, Вооруженные силы (ВС) России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

«По информации с места, шестью ударами полностью разрушен завод "Южмаш"», — отмечают авторы канала. При этом отмечается, что данный завод использовался в том числе для ремонта американских БМП Bradley и немецких танков Leopard.

К публикации также подкреплено видео попадания ракеты по объекту. По неподтвержденным данным, ракета была оснащена боеголовкой с фугасными боевыми частями массой в несколько тонн.

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о вероятном запуске Россией межконтинентальной ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятном запуске российской стороной такой ракеты, переадресовал его в Минобороны.

«Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать», — заявил представитель Кремля.

В российском оборонном ведомстве информацию на момент написания материала не комментировали.

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