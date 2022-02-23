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В Латвии предложили прекратить выдачу туристических виз россиянам

Депутат сейма Латвии Рихардс Колс предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

Фото: Shutterstock

Глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс, заявил, что на фоне обострения ситуации на Украине санкции необходимо ввести в отношении всех граждан России. В частности, стоит прекратить выдачу россиянам туристических виз ЕС. Об этом сообщает латвийская газета NRA.lv.

«Как член парламента я хотел бы, чтобы туристические визы были приостановлены как таковые. Надо понимать, что российское общество очень благосклонно относится к политике Кремля. Его поддерживает более 70 процентов населения, считающих, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации (...) Если это позиция широкой общественности в России, то она никак не стыкуется с тем, что они едут отдыхать в агрессивные страны», — сказал Колс.

По его мнению, происходящее является серьезным испытанием для Евросоюза, который должен суметь ввести санкции в отношении России в кратчайшие сроки — от трех до шести месяцев.

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Обстановка вокруг Украины изменилась после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 21 февраля. На следующий день его ратифицировали обе палаты российского парламента. Сразу после этого о своих санкциях объявили Великобритания, ЕС и США.

С осени 2021 года Киев и Запад обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. Москва неоднократно опровергала эти догадки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

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Алина Гончарова
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