Финляндия отказалась аннулировать действующие визы россиян

МИД Финляндии отказался аннулировать действующие визы россиян

Министерство иностранных дел Финляндии отказалось аннулировать действующие визы граждан России, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Yle.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Хельсинки также не будут запрещать выдачу россиянам виз в одностороннем порядке. Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер указал, что прекращение действующих виз «неоднозначно с правовой точки зрения».

Журналисты добавили, что правила Европейского союза не разрешают полностью запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам в одностороннем порядке. Они уточнили, что подобное радикальное решение не будет поддержано ни политиками, ни общественностью.

При этом в Хельсинки допускают использование опыта Эстонии, которая разрешает въезд только отдельным категориям граждан.

Ранее в проукраинских Telegram-каналах начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что парламент Финляндии официально запретил выдачу туристических виз россиянам. Однако сообщение оказалось частично недостоверным.