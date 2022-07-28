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Финляндия отказалась аннулировать действующие визы россиян

МИД Финляндии отказался аннулировать действующие визы россиян

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Министерство иностранных дел Финляндии отказалось аннулировать действующие визы граждан России, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Yle.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Хельсинки также не будут запрещать выдачу россиянам виз в одностороннем порядке. Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер указал, что прекращение действующих виз «неоднозначно с правовой точки зрения».

Журналисты добавили, что правила Европейского союза не разрешают полностью запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам в одностороннем порядке. Они уточнили, что подобное радикальное решение не будет поддержано ни политиками, ни общественностью.

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При этом в Хельсинки допускают использование опыта Эстонии, которая разрешает въезд только отдельным категориям граждан.

Ранее в проукраинских Telegram-каналах начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что парламент Финляндии официально запретил выдачу туристических виз россиянам. Однако сообщение оказалось частично недостоверным.

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Марина Совина
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