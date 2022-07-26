Сообщение о запрете на выдачу виз россиянам оказалось частично недостоверным

Сообщение о запрете Финляндии на выдачу виз россиянам оказалось частично недостоверным

Сообщение о том, что парламент Финляндии запретил выдавать туристические визы гражданам России, оказалось частично недостоверным.

В проукраинских Telegram-каналах начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что парламент Финляндии официально запретил выдачу туристических виз россиянам из-за проведения спецоперации на Украине. В частности, один из первых таких постов был опубликован в Telegram-канале «Труха Украина» в понедельник, 25 июля.

Позже, 26 июля, схожая публикация появилась в Telegram-канале «КЛИРИК». В ней указывалось, что решение о запрете на выдачу виз гражданам России поддержали четыре крупнейшие партии финского парламента.

При этом в обоих случаях источник информации не упоминался.

Ведущие парламентские партии Финляндии 25 июля действительно выступили с предложением прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за конфликта на Украине, передавал ТАСС. Однако речи об официальном принятии данного решения не шло — уточнялось, что партии готовы поддержать подобную инициативу, в дальнейшем же она все равно должна быть рассмотрена на уровне правительства страны.

В посольстве Финляндии в Москве, комментируя РИА Новости возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявили, что на данный момент диппредставительство продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, и никакой приостановки нет.

Кроме того, ранее, 25 июля, исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам из-за ситуации на Украине.

Публикация о введении Финляндией запрета на выдачу туристических виз россиянам не получила широкого охвата в российских СМИ и соцсетях. При этом в большинстве федеральных СМИ и агентствах вышли публикации с корректным освещением ситуации.