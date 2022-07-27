В Евросоюзе открестились от решения не выдавать россиянам визы

В Евросоюзе заявили, что не принимали решения отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз

Решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, на уровне Евросоюза не принималось. Об этом РИА Новости заявил источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.

Он открестился от утверждений, будто граждан России прекратят пускать в ЕС.

27 июля представитель России в ООН Ирина Тяжлова обвинила Швейцарию в отказе от выдачи виз россиянам для работы в организации. «У нас есть вполне конкретные претензии по части выдачи виз российским экспертам для участия в мероприятиях по безопасности ИКТ, проводимых в Женеве по линии ООН», — заявила она. Она подчеркнула, что для обеспечения эффективной работы рабочей группы участие стран в переговорном процессе имеет первостепенное значение.

25 июля стало известно, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине. После этого сообщалось, что Финляндия стала в десять раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз — сейчас отклоняется каждая восьмая заявка.

Ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин также напомнил, что у россиян есть возможность получить визы в США в дипучреждениях республики, находящихся в третьих странах. По словам дипломата, между Россией и США без каких-либо ограничений продолжает действовать соглашение об упрощении визовых формальностей для граждан двух стран 2011 года.