Россиянам напомнили о возможности оформления виз в США

В МИД РФ напомнили, что россияне могут получить визы в США в третьих странах

У россиян есть возможность получить визы в США в дипучреждениях республики, находящихся в третьих странах. Об этом напомнил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, передает ТАСС.

По словам дипломата, между Россией и США без каких-либо ограничений продолжает действовать соглашение об упрощении визовых формальностей для граждан двух стран 2011 года, согласно которому отечественные туристы могут обращаться за оформлением въездных документов в американские диппредставительства и консульские учреждения, расположенные в третьих странах.

Волынкин рассказал, что даже после прекращения с 12 мая 2021 года посольством США в Москве выдачи большинства категорий виз россиянам, контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран по визовым вопросам сохранились.

Ранее сообщалось, что в сети появились фотографии антироссийских наклеек из лайнеров различных авиапереворчзиков. Так, в туалетах самолетов компаний Lufthansa, Turkish Airlines, Bangkok Airways, Emirates были замечены наклейки с изображением упавшего на землю горящего самолета и текстом: Planes with russians must crush! («Самолеты с русскими должны разбиваться!»).