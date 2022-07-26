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Россиянам напомнили о возможности оформления виз в США

В МИД РФ напомнили, что россияне могут получить визы в США в третьих странах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У россиян есть возможность получить визы в США в дипучреждениях республики, находящихся в третьих странах. Об этом напомнил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, передает ТАСС.

По словам дипломата, между Россией и США без каких-либо ограничений продолжает действовать соглашение об упрощении визовых формальностей для граждан двух стран 2011 года, согласно которому отечественные туристы могут обращаться за оформлением въездных документов в американские диппредставительства и консульские учреждения, расположенные в третьих странах.

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Волынкин рассказал, что даже после прекращения с 12 мая 2021 года посольством США в Москве выдачи большинства категорий виз россиянам, контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран по визовым вопросам сохранились.

Ранее сообщалось, что в сети появились фотографии антироссийских наклеек из лайнеров различных авиапереворчзиков. Так, в туалетах самолетов компаний Lufthansa, Turkish Airlines, Bangkok Airways, Emirates были замечены наклейки с изображением упавшего на землю горящего самолета и текстом: Planes with russians must crush! («Самолеты с русскими должны разбиваться!»).

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Валентина Процкова
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