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В самолетах иностранных авиакомпаний появились антироссийские наклейки

«Подъем»: появились фото антироссийских наклеек в самолетах иностранных авиакомпаний

Фото: Telegram-канал «Подъем»

В сети появились фотографии наклеек из самолетов различных авиакомпаний с антироссийскими призывами. На это обратил внимание Telegram-канал «Подъем».

В канале, публикующем отчеты активистов, утверждается, что наклейки с изображением упавшего на землю горящего самолета и текстом: Planes with russians must crush! («Самолеты с русскими должны разбиваться!») были размещены в туалетах воздушных судов авиакомпаний Lufthansa, Turkish Airlines, Bangkok Airways, Emirates. Края наклейки выполнены в цветах украинского флага.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отреагировал на попытки западных стран «отменить» Россию. Он заметил, что подобные действия лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир «вращается вокруг них» и повинуется их приказам.

В мае посол России в США Анатолий Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Также он отметил, что Америку захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».

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Марина Совина
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