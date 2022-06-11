В Службе внешней разведки отреагировали на попытки Запада «отменить» Россию

Нарышкин: попытки Запада «отменить» Россию выдают веру в повиновение мира их приказам

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отреагировал на попытки западных стран «отменить» Россию. Он заметил, что подобные действия лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир «вращается вокруг них» и повинуется их приказам. Его слова передает ТАСС.

«На самом деле это не так, и свидетельство тому — тысячелетняя история России. России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра I и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества», — заявил Нарышкин в субботу, 11 июня.

Ранее в мае посол России в США Анатолий Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Также он отметил, что Америку захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».