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В Службе внешней разведки отреагировали на попытки Запада «отменить» Россию

Нарышкин: попытки Запада «отменить» Россию выдают веру в повиновение мира их приказам

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отреагировал на попытки западных стран «отменить» Россию. Он заметил, что подобные действия лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир «вращается вокруг них» и повинуется их приказам. Его слова передает ТАСС.

«На самом деле это не так, и свидетельство тому — тысячелетняя история России. России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра I и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества», — заявил Нарышкин в субботу, 11 июня.

Ранее в мае посол России в США Анатолий Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Также он отметил, что Америку захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».

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Варвара Кошечкина
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