В Службе внешней разведки отреагировали на попытки Запада «отменить» Россию
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отреагировал на попытки западных стран «отменить» Россию. Он заметил, что подобные действия лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир «вращается вокруг них» и повинуется их приказам. Его слова передает ТАСС.
«На самом деле это не так, и свидетельство тому — тысячелетняя история России. России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра I и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества», — заявил Нарышкин в субботу, 11 июня.
Ранее в мае посол России в США Анатолий Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Также он отметил, что Америку захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».