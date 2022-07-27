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Дипломат обвинила Швейцарию в отказе от выдачи виз россиянам для работы в ООН

Дипломат Тяжлова заявила, что Швейцария отказывает в визах россиянам для работы в ООН

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представитель России в ООН Ирина Тяжлова обвинила Швейцарию в отказе от выдачи виз россиянам для работы в организации. Ее слова передает РИА Новости.

«У нас есть вполне конкретные претензии по части выдачи виз российским экспертам для участия в мероприятиях по безопасности ИКТ, проводимых в Женеве по линии ООН», — заявила Тяжлова. Она подчеркнула, что для обеспечения эффективной работы рабочей группы участие стран в переговорном процессе имеет первостепенное значение. Россия считает практику «отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий» неприемлемой, заключила дипломат.

25 июля Россия выразила США протест в связи с тем, что местные власти отказались выдать визу директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был возглавить делегацию из Москвы на сессии ООН.

Скандалы вокруг невыдачи виз россиянам со стороны американских властей возникали не раз. Москва называет это «визовой войной», однако в Вашингтоне отрицают, что не выдают дипломатам из России визы с целью давления на нее.

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Марина Совина
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