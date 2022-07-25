МИД заявил протест США из-за отказа дать визу российскому дипломату

МИД России выразил США протест из-за отказа в визе Крутских для участия в сессии ООН

Россия выразила США протест в связи с тем, что местные власти отказались выдать визу директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был возглавить делегацию из Москвы на сессии ООН. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, рассказав об этом РИА Новости, призвал Секретариат ООН принять меры для урегулирования ситуации.

«Рассчитываем, что руководство организации не оставит [ситуацию] без внимания», — подчеркнул дипломат.

Заместитель министра иностранных России Сергей Вершинин выступал с аналогичной просьбой в адрес ООН 19 июля. Он также призвал организацию «надавить» на Вашингтон по вопросу выдачи виз.

Скандалы вокруг невыдачи виз россиянам со стороны американских властей возникали не раз. Москва называет это «визовой войной», однако в Вашингтоне отрицают, что не выдают дипломатам из России визы с целью давления на нее.