МИД России призвал ООН надавить на США ради виз

Замглавы МИД России Вершинин: ООН должна заставить США выдать российским дипломатам визы

ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты. С таким призывом выступил заместитель министра иностранных России Сергей Вершинин, цитату приводит ТАСС.

«У США есть очень четкие обязательства по тем соглашениям, которые были заключены между ООН и США как страной, принимающей Организацию Объединенных Наций. По нашей оценке, эти обязательства американская сторона не выполняет», — признался дипломат. По его мнению, визы не выдают без объяснений, причем даже несмотря на желание Москвы участвовать в мероприятиях международных организаций (в том числе ООН).

«В качестве конкретного примера могу сказать, что на этот политический форум высокого уровня по устойчивому развитию я должен был ехать вместе с тремя коллегами, двум из них так американские визы и не выдали. Но ведь они собирались ехать на ооновское мероприятие, которое не является национальным мероприятием США... Вопрос касается не только России — вопрос более комплексный», — рассказал замглавы МИД, описывая причины, по которым организация должна заставить американские внешнеполитические ведомства работать иначе.

Скандалы вокруг невыдачи виз россиянам со стороны американских властей возникали не раз. Москва называет это «визовой войной», однако в Вашингтоне отрицают, что не выдают дипломатам из России визы с целью давления на нее.