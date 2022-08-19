В Европе оценили процент отказов россиянам в шенгене

В посольстве Германии и Греции сообщили о низком проценте отказов россиянам в шенгене

В популярных европейских странах, в том числе в Греции и Германии, число отказов в выдаче шенгенских виз россиянам с начала 2022 года не увеличилось. Такую оценку дали в ряде диппредставительств и консульских учреждений Европы, сообщает РБК.

«Процент отказов не увеличивается. Новых причин для отказа нет. Наша визовая политика по-прежнему основана строго на Визовом кодексе ЕС», — оценил представитель посольства Греции. По его словам, оформление въездных документов в настоящее время занимает около двух дней.

Кроме того, в посольстве Германии рассказали, что после снятия 11 июня ковидных ограничений на въезд в республику процент отказов в одобрении виз несколько снизился. В ведомстве добавили, что срок ожидания в очереди на подачу заявления зависит от региона, в котором расположен визовый центр, и составляет от двух недель до двух месяцев.

При этом рост числа отказов россиянам в выдаче въездных документов сейчас наблюдается в Финляндии. «Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке, но обычно причины отказа связаны с тем, что запрошенные документы не были предоставлены вместе с заявлением, или Финляндия не является страной основного назначения для получения визы», — пояснили в диппредставительстве. Заявления на получение визы обычно обрабатываются в течение десяти дней после подачи заявления.

В Италии также сообщили о росте доли отказов. Так, в период с января по март 2022 года не было одобрено 4,6 процента заявлений, с апреля по июнь — 8,4 процента. В пресс-службе посольства уточнили, что это происходит из-за двукратного увеличения количества подаваемых запросов при одновременном сокращении числа рабочих рук на фоне высылок дипломатов из России. В связи с этим туристам рекомендуется подавать документы на визы хотя бы за месяц до запланированной поездки.

Ранее в августе депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что государство Евросоюза при отказе в выдаче виз гражданам третьих стран, в том числе россиянам, должно доказать, что это лицо представляет угрозу, иначе отказ является незаконным. При этом обязанность доказательства угрозы лежит на самом государстве, запрещающем въезд.