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В Европе назвали отказ в выдаче виз россиянам незаконным

Депутат Европарламента: отказ в выдаче виз россиянам, не представляющим угрозу, незаконен

Фото: unsplash

Государство Евросоюза (ЕС) при отказе в выдаче виз гражданам третьих стран, в том числе россиянам, должно доказать, что это лицо представляет угрозу, иначе отказ является незаконным. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, пишут «Известия».

Эксперт уточнил, что, согласно статье 32 Шенгенского визового кодекса, полный отказ во въезде или выдаче виз всем гражданам той или иной страны, с которой ни одно из государств-членов ЕС не находится в состоянии войны, не предусмотрен.

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При этом Бек уточнил, что заявителю может быть отказано в выдаче въездных документов в том случае, если он представляет угрозу здравоохранению страны, внутренней безопасности или общественному порядку. При этом доказательства угрозы должно предоставить само государство, запрещающее въезд, иначе подобные действия можно назвать неправомерными.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

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Валентина Процкова
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