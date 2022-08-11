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Россия понадеялась на здравый смысл ЕС в вопросе выдачи шенгенских виз

Постпред России при ЕС Чижов понадеялся на здравый смысл объединения в вопросах выдачи виз

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Москва надеется, что здравый смысл в странах Европейского союза (ЕС) не позволит реализоваться идее о невыдаче шенгенских виз гражданам России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при объединении Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Я все-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах Евросоюза, который не позволит этой идее широко развиться», — подчеркнул дипломат. По его словам, в противном случае мир будет наблюдать самоизоляцию ЕС от остального мира.

Виктория Кондратьева
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Россия понадеялась на здравый смысл ЕС в вопросе выдачи шенгенских виз
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