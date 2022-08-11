В Еврокомиссии заявили об обсуждении вопроса выдачи виз российским туристам

В ЕК сообщили, что страны ЕС обсуждают вопрос выдачи виз туристам из России

Страны Евросоюза реагируют на последние события и обсуждают вопрос выдачи виз туристам из России, пытаясь принять согласованное решение. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК), его слова приводит РИА Новости.

«Дискуссии идут на уровне ЕС со странами ЕС для того, чтобы была свежая информация о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий», — заявили в ЕК, отвечая на вопрос о том, что будет, если одна из стран объединения решит отказать россиянам в выдаче туристических виз.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признался, что с трудом представляет прекращение выдачи виз для туристов из России. Он объяснил, что ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не ее граждане. Евросоюз, по словам Шольца, уже вводил санкции против российских олигархов, поддерживающих власть, и будет продолжать это делать.

С требованием запретить всем россиянам въезд в страны Запада выступал президент Украины Владимир Зеленский. Позицию президента Украины поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас призвала полностью прекратить туризм из России и добавила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам, который может быть введен в новом пакете санкционных ограничений.