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МИД пообещал отреагировать на решения стран ЕС по визам для россиян

Замглавы департамента МИД Нечаев: Москва ответит на ограничение выдачи виз россиянам в ЕС
СюжетВизы в Европу:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москва отреагирует на решение Финляндии и ряда стран Европейского союза (ЕС) по визам для россиян. Реакцию пообещал заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев, передает РИА Новости.

«Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами», — заявил дипломат.

Нечаев назвал решение ЕС политически мотивированной дискриминацией российских граждан по признаку национального происхождения. «Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — добавил он.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, по этому вопросу в правительстве Германии пока нет единой позиции.

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Виктория Кондратьева
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