Еще одна европейская страна стала реже выдавать визы россиянам

Власти Польши более чем в три раза сократили число выдаваемых россиянам виз

Власти еще одной европейской страны, Польши, стали реже выдавать россиянам шенгенские визы на фоне ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает РИА Новости.

Так, стало известно, что число одобряемых въездных документов консульскими учреждениями республики сократилось с конца февраля более чем в три раза. С 24 февраля по 9 августа гражданам России было выдано 4513 виз, среди которых 659 гуманитарных, 813 рабочих, 14 туристических и одна студенческая.

Для сравнения: за 2021 год соотечественникам было выдано 31,3 тысячи разрешений на въезд. Среди них — 17,3 тысячи рабочих виз, около тысячи — учебных, и 95 — туристических.

В Министерстве иностранных дел Польши подчеркнули, что уменьшение количества одобренных запросов связано не только с политическими ограничениями, но и существенным сокращением количества работников дипведомств Польши в России.

Ранее в августе заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что министерство работает над концепцией, позволяющей не выдавать визы россиянам. 25 июля также стало известно, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам РФ.