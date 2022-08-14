Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам

МИД Польши разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что внешнеполитическое ведомство страны разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы гражданам России. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Вавжик заметил, что Польша поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для россиян. Однако, указал он, не все страны Европейского союза (ЕС) на это согласны. Например, против выступают Германия, Франция и Нидерланды. Именно поэтому, уточнил замглавы польского МИД, Варшава работает над новым решением.

По его словам, Польша уже несколько недель ведет переговоры на эту тему со странами-членами Евросоюза. Аналогичного с ней мнения придерживаются Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия.

Ранее в июле пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава поддержит инициативу Финляндии о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам.

25 июля стало известно, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам России. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине. После этого сообщалось, что Финляндия стала в десять раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз — отклоняется каждая восьмая заявка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о визите делегации Конгресса США на Тайвань
В московском метро заметили сбежавших из цирка клоунесс
Законность аннулирования шенгена для россиян оценили
Уролог развенчал мифы о сексе после 40 лет
Звезда «Тихого Дона» рассказала о своем состоянии после госпитализации
Число пострадавших при взрыве в ТЦ Еревана увеличилось до 34
Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам
В Латвии задумались об ограничении использования русского языка
Захарова прокомментировала визит делегации Конгресса США на Тайвань
Стало известно о масштабных обысках в России у поддерживающей «Азов» секты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.