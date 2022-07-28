Польша поддержала прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России

Правительство Польши поддержало инициативу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава поддержит инициативу Финляндии о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Я скажу в целом, так как не знаю подробностей предложений, о которых идет речь, что Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций [против россиян]. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнерами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем», — сказал Мюллер.

25 июля стало известно, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине. После этого сообщалось, что Финляндия стала в десять раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз — отклоняется каждая восьмая заявка.

Позднее в постоянном представительстве ЕС в Москве сообщили, что таких решений на уровне Европарламента и Еврокомиссии еще не принималось.