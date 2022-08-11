Эстония запретила въезд для некоторых россиян
МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. Об этом сообщает ТАСС.
«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — объявил министр иностранных дел прибалтийской страны Урмас Рейнсалу.
В МИД добавили, что сделали исключения для некоторых граждан. Так, въезд не будет запрещен сотрудникам дипломатических представительств в Эстонии, членам их семей и лицам, занимающимся международными перевозками. В страну также смогут въехать близкие родственников граждан Эстонии или обладателей постоянного вида на жительство в стране. Также ограничения не распространяются на россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза.
9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, но у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Посещение Европы она назвала привилегией, а не правом человека.
Анонимный чиновник ЕС в интервью Financial Times заявлял, что власти Евросоюза скептически оценивают инициативу правительства Эстонии отказать россиянам в выдаче туристических шенгенских виз. Премьера прибалтийской республики осудили за ее инициативу — посол России в Таллине Владимир Липаев назвал предложение Каллас националистическим.