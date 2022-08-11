Эстония запретила въезд для некоторых россиян

МИД Эстонии сообщил о закрытии границ для россиян с шенгенской визой, выданной республикой

МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. Об этом сообщает ТАСС.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — объявил министр иностранных дел прибалтийской страны Урмас Рейнсалу.

В МИД добавили, что сделали исключения для некоторых граждан. Так, въезд не будет запрещен сотрудникам дипломатических представительств в Эстонии, членам их семей и лицам, занимающимся международными перевозками. В страну также смогут въехать близкие родственников граждан Эстонии или обладателей постоянного вида на жительство в стране. Также ограничения не распространяются на россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, но у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Посещение Европы она назвала привилегией, а не правом человека.

Анонимный чиновник ЕС в интервью Financial Times заявлял, что власти Евросоюза скептически оценивают инициативу правительства Эстонии отказать россиянам в выдаче туристических шенгенских виз. Премьера прибалтийской республики осудили за ее инициативу — посол России в Таллине Владимир Липаев назвал предложение Каллас националистическим.