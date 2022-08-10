Посол России счел призыв премьера Эстонии националистическим

Посол России счел призыв премьера Эстонии о запрете выдачи виз националистическим

Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас остановить выдачу гражданам России туристических виз Европейского союза является националистическим, заявил посол РФ в стране Владимир Липаев. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у нее большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени вот такими декларациями», — сказал Липаев.

Он также отметил, что подобные заявления премьера страны идут вразрез с эстонским законодательством. «Призывы ограничить свободу передвижения для россиян являются фактически отказом Эстонии от собственного законодательства и собственных обязательств в рамках международного права», — объяснил российский дипломат. Липаев рассказал, что эстонские юристы скептически отнеслись к призыву Каллас: «Это нарушает международные соглашения — здесь тоже все это прекрасно понимают».

Посол России, помимо прочего, высказал возможный мотив заявления Каллас о запрете выдачи виз россиянам. «Надо не забывать, что в марте в Эстонии предстоят парламентские выборы, и на антироссийской риторике госпожа Каллас уже увеличила рейтинг своей партии. Эти ее заявления вполне себя оправдывают во внутренней политике. Поэтому можно ожидать, что она продолжит такую политику», — резюмировал дипломат.

9 августа Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — высказалась эстонский премьер.

