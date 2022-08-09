В ЕС скептически оценили визовую инициативу властей Эстонии

FT: в ЕС скептически оценивают отказ властей Эстонии от выдачи виз россиянам

Власти Евросоюза скептически оценивают инициативу правительства Эстонии отказать россиянам в выдаче туристических шенгенских виз. Об сообщает Financial Times со ссылкой на анонимного чиновника ЕС.

«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» — заявил собеседник издания. Он отметил, что россияне, не поддерживающие операцию на Украине, тоже должны иметь право путешествовать.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, но у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию.