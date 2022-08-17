Литва призвала ЕС единогласно аннулировать визы для россиян

LRT: глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС единогласно аннулировать визы для россиян

Странам Европейского союза (ЕС) следует единогласно пересмотреть предоставление виз россиянам, призвал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его слова приводит портал LRT.

«В идеале это было бы европейское решение, которое просто аннулировало бы эти визы, и все прекратили бы их выдачу», — заявил глава ведомства.

Тем не менее Ландсбергис усомнился в эффективности таких мер. По его словам, граждане России могут получить визу в немецком консульстве и въехать на территорию Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и в другие страны, где они намерены провести отпуск. Министр подчеркнул, что именно поэтому нужно принять соответствующее решение о визах на уровне ЕС.

Ранее стало известно, что власти Латвии договорились не продлевать ВНЖ для граждан России ​​и ограничить для них въезд в республику по шенгенским визам. Премьер республики Кришьянис Кариньш добавил, что соответствующий законопроект должно предоставить МВД.