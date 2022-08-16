В Латвии решили прекратить продление ВНЖ для россиян

Премьер Латвии Кариньш заявил о решении не продлевать ВНЖ и ограничить въезд россиянам

Латвия решила прекратить продление вида на жительства (ВНЖ) для россиян. Об этом в Twitter заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан РФ ​​и ограничить [для них] въезд в Латвию по шенгенским визам», — сказано в сообщении политика.

Он также добавил, что власти страны ожидают соответствующий законопроект от МВД.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что республика вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Помимо этого, он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам ВНЖ и визы.