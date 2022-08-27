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Популярная европейская страна продолжит выдавать визы россиянам

Визовые центры и консульства Греции продолжат выдавать шенгенские визы россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash

Визовые центры и консульства Греции продолжат выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве популярной среди российских туристов европейской страны.

«В Генеральном консульстве Греческой Республики в Москве после отъезда основного состава сотрудников работает всего несколько человек, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают, как и прежде, прилагать все усилия для предоставления качественных услуг российским гражданам, желающим посетить нашу страну», — рассказали журналистам в посольстве.

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова назвала три страны с самым простым порядком оформления визы для россиян. Как отмечалось, оформить шенгенскую визу гражданам России проще всего в визовых центрах Болгарии, Венгрии и Греции. При этом болгарская туристическая виза дает право въехать в несколько европейских стран.

В Европейском союзе разгорелась дискуссия по поводу выдачи шенгенских виз россиянам после ряда заявлений европейских политиков. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности прибалтийской республики, а глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС единогласно аннулировать визы для россиян.

Изначально запретить россиянам въезд в западные страны предложил президент Украины Владимир Зеленский. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

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Варвара Кошечкина
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