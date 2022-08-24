В Эстонии заявили об исходящей от российских туристов опасности

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности прибалтийской республики, сообщает РИА Новости.

«Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России — прим. "Ленты.ру"), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности [Эстонии]», — высказалась Каллас.

Она также упомянула, что возможность въезжать в Европу это не «право человека», а «привилегия». По ее мнению, жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут оказать влияние на принятие внешнеполитических решений в Кремле, если испытают невозможность помещения европейских стран «на собственной шкуре».

«Только 10 процентов россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля», — сказал премьер-министр Эстонии.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. «Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заключил он.