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Главу МИД Германии раскритиковали из-за слов о поддержке Украины

Представители партий ФРГ раскритиковали главу МИД Бербок из-за слов о поддержке Украины
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Представители германских партий ХДС «Христианско-демократический союз», «Левые» и «Альтернатива для Германии» раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о ее намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется - независимо от того, что думают ее избиратели.

Министра раскритиковала оппозиция. В частности, депутат бундестага Сара Вагенкнехт в своем Twitter-аккаунте назвала Бербок «вопиющей ошибкой» и «опасностью» для Германии. Она указала на то, что глава МИД заявила, что представляет интересы не немецких избирателей, а избирателей Украины, и отвергает переговоры о прекращении войны в интересах правительства США.

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Представитель ХДС Норберт Реттген посоветовал Бербок вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию. «Это ненужное издевательство над героизмом», — написал он.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель отметила, что «назрела отставка министра иностранных дел Бербок», которая «явно плюет на интересы избирателей Германии».

Ранее Анналена Бербок сочла, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», — заявила она. Глава МИД России Сергей Лавров назвал ее заявление фантастическим признанием.

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Марина Совина
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