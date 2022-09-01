Лавров прокомментировал слова Бербок о мнении немецких избирателей

Лавров назвал фантастическим признанием слова Бербок о неважности мнения избирателей ФРГ

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о неважности мнения избирателей ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

Министр назвал ее заявление фантастическим признанием. «Буквально сегодня я читал, что вчера госпожа Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что". Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», — сказал дипломат на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сочла, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.